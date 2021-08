Avance de 'Me resbala':"¡Batiremos récords de caída libre!"

Hoy se avecina un nuevo programazo de 'Me resbala' y seguro que no te lo vas a perder. El equipo de esta noche estará compuesto por: José Corbacho, El Monaguillo, Edu Soto, Luis Larrodera, Silvia Abril, Laura Sánchez, Toni Acosta y, no podía faltar nuestro presentador, Arturo Valls.

Recuerda, a partir de las 22:45 horas en Antena 3, la tele abierta.