Viaja cada semana a una época del pasado con 'Me cambio de década'

ESTA NOCHE EN ANTENA 3

El túnel del tiempo nos llevará hasta los años 60 donde, la familia Vela Cedena, se enfrentará al cambio de vivir en una época que no les corresponde. Se asustarán, se sorprenderán y descubrirán cómo era la época más yé-yé de nuestra historia. Tendrán que enfrentarse a desplumar un pollo, ¿lo conseguirán? No te pierdas esta noche 'Me cambio de década' en Antena 3.