¿Quién es la Menina de Mask Singer 2? Todas las pistas y teorías

En 'Mask Singer: conoce a las máscaras' la Menina nos ha dado las siguientes pistas sobre su identidad, ¿alguna idea de quién puede ser?

"Dejadme que me presente, soy Menina y vengo de uno de los cuadros más famosos de todos los tiempos. Me he puesto mis mejores galas para la ocasión, aunque es una pena que este faldón oculte mi esbelta figura.

Mi vestuario es uno de los más icónicos en la historia del arte español y no puedo esperar más para lucirlo en el escenario. Bueno, si puedo pasar con este cancán…

Estoy acostumbrada a que haya una cola de gente esperando para verme en mi sala de exposición de ‘El Prado’ y espero que ocurra lo mismo en el plató. ¡Cómo disfruto teniendo público!

Mis contrincantes deberían estar asustados porque voy a mostrar mis verdaderos colores y dominar el maravilloso y noble arte del disfraz. Estoy aquí para ganar… ¡Y no voy a volver al Siglo de Oro sin una máscara de oro!"