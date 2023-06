¿Quiénes se esconden debajo de las máscaras? Estas son las pistas de Gorila, Cupcake, Bebe y Hada

El segundo Asalto Final de la tercera edición de 'Mask Singer' se aproxima. Las máscaras han dejado ya la bastantes pistas, por lo que aquí vamos a recordar todo lo que sabemos sobre Gorila, Cupcake, Bebé y Hada.

Gorila

Gorila está siendo de las máscaras más enigmáticas de la temporada. Para ser un gorila, su dieta no se basa en plátanos porque se le ha visto coger queso y migas aragonesas en el supermercado. "Soy un simio que cuida hasta el más mínimo detalle", afirma el animal. Respecto a la comida, parecer ser un cocinitas. "Siempre preparo mi menú especial a mis invitados", añade la máscara. Cómo buen gorila, siempre tienen que ser los más grandes de la jungla respecto a los demás, por eso, siempre quiere mostrar su poderío. "Desde el lugar que me vio nacer hasta la corte con más glamour", concluye Gorila.

Cupcake

Cupcake, también es como Gorila, le gusta mucho causar admiración sobre los demás. "A veces, tanta admiración me ha hecho acabar muy quemado", explica el postre. Al parecer, es una persona bastante cercana a nuestro presentador, Arturo Valls. "Cuanto disfruto viendo esa carita sin que me reconozca", eran las palabras de Cupcake cuando tenía al presentador delante suya. Se ha descubierto que tienen una foto juntos y si es amigo de Arturo, tiene que ser una persona que se le da muy bien hablar un público y persuadir a la gente, tanto es eso que la nombraron el Cupcake de la política. Para terminar con todas sus pistas, la máscara no le teme a nada. "Soy un postre que se crece ante las adversidades", terminaba de decir Cupcake estando acorralada entre el fuego y el humo.

Bebé

Todo el mundo de pequeño se ha perdido y no encontraba a sus padres. Pero a Bebé, esto es algo que no le importa. "Mi mami no hace más que decirme que soy muy rebelde", explica mientras se niega a comer. "Soy muy juguetona y traviesilla", añade Bebé. Quitando estas 'pequeñas bromas', la máscara adora a su familia. "Mi familia es la más guay del mundo" añade. Al parecer es de familia numerosa y ella es de las más queridas. "Soy la bebita de la casa", termina de decir.

Hada

Con la última máscara, llega la magia a 'Mask Singer'. Hada cree que es la más especial de todas. "Somos seres únicos e irrepetibles. Nos hacemos a nosotras mismas a nuestra imagen y semejanza. Nunca encontraréis en el universo dos hadas iguales", explica. Hada está convencida de que no hay nadie que pueda hacerle frente a ella y a su magia. "Nadie me va a parar: mi embrujo llegará a todos los rincones", decía mientras agitaba su varita mágica. Aunque todos queremos saber quién puede ser este ser místico, ella no lo puede revelar por mucho que se lo pidamos. "Como seres etéreos que somos, nuestra identidad es una gran incógnita. Pero la energía y el misterio que desprendemos nos transforman en auténticas musas", concluía Hada.

¿Puedes descubrir quién se esconde debajo de las máscaras con estas nuevas pistas?¡Mira el video para saber todas las pistas?