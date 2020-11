Cristina Rodríguez, diseñadora de vestuario en 'Mask Singer: adivina quién canta', desvela todos los secretos: "Lo han hecho profesionales que tienen Oscars"

Los famosos se batirán en duelos en un impresionante plató de 1.000 metros cuadrados, 150 kW de iluminación de última generación, sonido envolvemente con personalizaciones diferentes para cada máscara y un equipo técnico y humano compuesto por más de 100 profesionales han trabajado para ofrecer el mejor show de la televisión del momento.

Son el secreto mejor guardado de la televisión, nadie sabe quiénes están debajo de las máscaras. Su identidad debe permanecer oculta bajo unos trajes que han sido cuidados hasta el último detalle.

Diseños originales y llamativos creados en exclusiva para 'Mask Singer: adivina quién canta', que no dejan indiferentes a nadie y que han permitido mantener el hermetismo de las identidades de los famosos que se ocultan tras ellos.

Cristina Rodríguez es de una de las diseñadoras de vestuario y junto a Raúl Madrid han hecho los diseños de las máscaras: "He hecho muchísimas cosas en mi vida profesional y de repente te llega un proyecto que no has hecho nunca, pero que es maravilloso y muy difícil".

¡Descubre todos los secretos de vestuario en el vídeo!