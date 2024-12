Estas han sido las espectaculares actuaciones de Abraham Mateo para ganar Mask Singer bajo Mosca

Desde la primera vez que apareció en el plató, Mosca postuló a ser una de las máscaras más increíbles de la edición. Su espectacular talento y soltura sobre el escenario sumados al misticismo de sus pistas hicieron del insecto un firme candidato a ganar Mask Singer.

Debutó por todo lo alto brillando con luz propia al son de 'As it was', de Harry Styles. En aquel momento, los investigadores no sabían si se trataba de un hombre o una mujer, pero lo que tenían claro es que se trataba de una persona que sabía cantar.

Abraham Mateo, encargado de dar vida a Mosca, decidió no levantar el pie del acelerador y seguir asombrando en su segunda puesta en escena. "¡Pero qué cañero!", exclamaba Ana Milán al escucharle versionar 'I want to break free'.

La máscara continuó su senda hacia la victoria interpretando a One Direction con 'What Makes You Beautiful'. Sin lugar a duda, esta actuación terminó de confirmar que bajo la máscara se encontraba un cantante profesional.

Tras verse las caras en un intenso Ataque Final que le valió un puesto en la Semifinal, Abraham tuvo la posibilidad en la penúltima gala de enamorar cantando 'Dos hombres y un destino' en un precioso dueto junto a su ídolo, David Bustamante.

En la Gran Final terminó de demostrar que tiene muchas tablas sobre el escenario llegando incluso a subirse a bailar con los investigadores. Desde luego que su interpretación de 'Stayin’ Alive', de Bee Gees fue una de las más impresionantes de la temporada.

Por último, para certificar su victoria en un Asalto Final de infarto en el que se enfrentó a Cobra, Mosca sacó toda su energía al ritmo de Bon Jovi con 'Living' on a prayer'. ¡Espectacular!