Roberto Leal presenta 'LEGO Masters', un programa de éxito internacional

Roberto Leal se pone al frente de ‘LEGO Masters’ uno de los formatos internacionales más adaptados en estos dos últimos años junto a ‘Mask Singer’ y ‘I Can See Your Voice’ (‘Veo cómo cantas’), también adaptados por Atresmedia. La versión española del formato está producida por Atresmedia Televisión en colaboración con Shine Iberia.

Roberto Leal será el maestro de ceremonias perfecto. Después de arrasar de manera diaria con ‘Pasapalabra’ y de triunfar en el prime time con la primera edición de ‘El Desafío’, Leal llevará la batuta de este nuevo formato para el horario estelar.

Desde que el sevillano conquistara a la audiencia en Operación Triunfo 2017, su carrera ha ido 'in crescendo' hasta obtener el premio Ondas por su trabajo en el programa 'Pasapalabra'. Sin duda, Roberto es uno de los presentadores más queridos de la pequeña pantalla y ahora le podremos ver en 'LEGO Masters'.

El presentador estará acompañado de Eva Hache y Pablo González como miembros del jurado, que se encargarán de valorar el trabajo de los constructores.