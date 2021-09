Antena 3 arranca el rodaje del éxito internacional ‘LEGO Masters’, con Roberto Leal al frente

Atresmedia continúa su apuesta por adaptar los grandes formatos de éxito internacional. A la larga lista de programas que se emiten en la actualidad, próximamente llegará a Antena 3 ‘LEGO Masters’. Atresmedia ha arrancado el rodaje de este formato que está dando la vuelta al mundo y que está revolucionando la televisión allá por donde pasa.

‘LEGO Masters’ es uno de los formatos internacionales más adaptados en estos dos últimos años junto a ‘Mask Singer’ y ‘I Can See Your Voice’ (‘Veo cómo cantas’), también adaptados por Atresmedia. La versión española del formato está producida por Atresmedia Televisión en colaboración con Shine Iberia.

Los protagonistas tienen que demostrar su habilidad y creatividad

Al frente de ‘LEGO Masters’ se pondrá Roberto Leal, el maestro de ceremonias perfecto. Después de arrasar de manera diaria con ‘Pasapalabra’ y de triunfar en el prime time con la primera edición de ‘El Desafío’, Leal llevará la batuta de este nuevo formato para el horario estelar.

Roberto Leal, presentador de 'LEGO Masters' | antena3.com

El presentador estará acompañado de Eva Hache y Pablo González como miembros del jurado, que se encargarán de valorar el trabajo de los constructores.

¿En qué consiste 'LEGO Masters'?

‘LEGO Masters’ es un formato de Shine Iberia (a Banijay Company) en el que 8 parejas de aficionados a los juegos de LEGO se enfrentan entre sí en una serie de pruebas en las que tienen que ejecutar ambiciosas construcciones con las piezas de dicha marca.

Los protagonistas tienen que demostrar su habilidad y creatividad ante la atenta mirada de un jurado experto en LEGO, Eva Hache y Pablo González, que decidirán quién continúa en la competición.

La última revolución internacional de la televisión

‘LEGO Masters’ ha aterrizado con un gran éxito en numerosos países de todo el mundo. En EEUU, la cadena FOX estrenó la semana pasada la segunda temporada después de haber estrenado el formato el pasado año.

El programa ya se ha estrenado en las grandes cadenas generalistas de Europa. RTL (Alemania), RTL4 (Holanda), M6 (Francia) y Channel 4 (Reino Unido) han adaptado el formato y preparan nuevas temporadas después de su buen resultado de audiencia. En Holanda incluso ya cuenta con versiones de famosos y de niños.

El programa también ha sido emitido en Australia a través de la cadena Nine. Tal ha sido su gran éxito de audiencia que, después de haber emitido tres temporadas, el programa ya ha sido renovado por una quinta temporada.

Eva Hache

Eva Hache no necesita presentación. Es una de las presentadoras españolas más conocidas del país. A sus espaldas tiene 20 años de experiencia conduciendo programas de gran éxito como ‘El club de la comedia’, ‘Got Talent España’, o ‘La paisana’. También ha sido protagonista de sus propios programas como ‘Con Hache de Eva’ y ‘Noche Hache’. Recientemente ha tenido una presencia destacada en el exitoso formato ‘Mask Singer’.

Es una mujer todoterreno y también ha demostrado su gran talento como actriz en numerosas obras de teatro, en cine y en conocidas series de televisión. Su larga relación con la interpretación y sus tablas sobre el escenario, le han llevado a presentar en varias ocasiones uno de los grandes eventos nacionales: la gala de los premios Goya.

Es imparable y viene a demostrarlo de nuevo como miembro del jurado de ‘LEGO Masters’. Eva es una gran aficionada a las construcciones de LEGO y junto a su hijo disfruta de este hobbie con el que desarrolla y expresa toda su creatividad. Su gran interés por el universo de LEGO, le ha llevado incluso a visitar la sede mundial de LEGO en Billund (Dinamarca).

Pablo González

Pablo González es diseñador de LEGO. Forma parte del jurado de LEGO MASTERS como experto en LEGO y su gran experiencia con los bloques, le respalda. Su primer contacto con una construcción de LEGO fue con un set de la línea LEGO Technic que le regalaron a su hijo, él le ayudó a montarlo y desde entonces no ha parado de construir, hace ya 13 años.

Su afición a la robótica y electrónica le llevaron a descubrir que LEGO, era la plataforma perfecta para prototipar y diseñar robots. Mas tarde fue descubriendo y construyendo otras temáticas de LEGO. Después de realizar un portfolio con sus propias creaciones con LEGO, fue reclutado como diseñador oficial de la marca.

Es ingeniero de minas y durante 15 años desarrolló todo tipo de proyectos, desde túneles de autovías y AVE por toda España, hasta parques eólicos en Kenya, incluso llegó a fundar su propia empresa de impresión 3D.

Todo este bagaje, convierte a Pablo González en el miembro más exigente y técnico del jurado de ‘LEGO Masters’.