Edu Sánchez: “No he llegado a conectar con los coaches”

Edu Sánchez tendrá que seguir luchando como lo ha hecho hasta ahora, porque como le ha indicado Paulina Rubio “no hay no que valga si crees en tu talento”. Por su parte, Antonio Orozco, quién ya coincidió con el cantante en ‘La Voz Kids’, le ha dedicado unas esperanzadoras palabras: “Hoy no ha sido la mejor de todas la opciones, pero si vas con paso firme llegarás donde quieras”.

Edu Sánchez: "Mi meta es trabajar en la música"

Edu Sánchez ya ha vivido una experiencia similar. El joven cantante ya participó en ‘La Voz Kids’, aunque confiesa que esta vez está mucho más nervioso. Edu compagina sus estudios de arte dramático con trabajos en musicales, y confiesa que su sueño es cantar y vivir de la música.