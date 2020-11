Tony Weaver canta ‘Can’t get enough of your love baby’ en los Asaltos de ‘La Voz’

Tony Weaver ha derrochado talento y mucha sensualidad al versionar el conocido tema ‘Can’t get enough of your love baby’ de Barry White. El joven talent tiene tablas en los escenarios y nos lo ha demostrado durante su actuación en los últimos Asaltos de ‘La Voz’.

Alejandro Sanz y Tini han disfrutado mucho al ver la interpretación de Tony en el program. ¡Revive su actuación al completo!

Revive el programa al completo en ATRESplayer