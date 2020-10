Tony Weaver, puro romanticismo interpretando ‘All of me’ en las Audiciones a ciegas de ‘La Voz’

Tony Weaver se ha lucido en ‘La Voz’ con su bonita interpretación del tema "All of me" de John Legend. El talent ha sabido enamorarnos con su actuación en las Audiciones a ciegas y ha logrado cautivar a los coaches.

Alejandro Sanz y Laura Pausini han luchado por conseguir a Tony en su equipo. Después de una guerra de argumentos entre ellos, el talent ha tomado una difícil decisión: irse con Alejandro Sanz.

