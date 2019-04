ENSAYOS | ASALTOS LA VOZ

Lia Kali se ha desmelenado en los ensayos de los Asaltos de ‘La Voz’ interpretando el sensual tema ‘I just want to make love to you’. La talents ha disfrutado de la actuación y ha dejado sorprendidos tanto a su coach como a su asesora. Por un lado, Antonio Orozco se ha sincerado con Lia confesándole que “se le va la olla porque está loca por la música” y añade que eso “le llevará al éxito”. Por su parte, Karol G se ha quedado sin palabras con su movimiento de cintura: “Necesitamos un curso personal”.