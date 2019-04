VALORACIÓN ASALTOS

Law ha interpretado ‘Nothing else matter’ en los Asaltos de 'La Voz', un tema preciso a la vez que complicado. Sin embargo, la talent ha sabido superar todas las inseguridades que había mostrado en los ensayos y ha sorprendido a su coach Luis Fonsi. Además, Antonio Orozco se ha quitado el sombrero ante su actuación: “Esta canción era un viaje muy difícil y lo has sacado adelante”.