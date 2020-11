Johanna Polvillo canta ‘All by my self’ en la Semifinal de ‘La Voz’

Johanna Polvillo ha vuelto a hacerlo una vez más. La talent ha llenado de energía y emoción el escenario de 'La Voz' con una difícil canción, 'All by my self' de Céline Dion.

La sevillana no ha pasado desapercibida entre los coaches, que han aplaudido sin cesar su impecable actuación de la Semifinal y ha impresionado de nuevo con su implacable voz. ¡No te pierdas la actuación completa en el vídeo!

Revive el programa al completo en ATRESplayer