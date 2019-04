VALORACIÓN | ASALTOS LA VOZ

Hannah Labokta se ha llevado los elogios de los coaches gracias a su brillante interpretación del tema ‘When we were young’ de Adele en los Asaltos de ‘La Voz’. Paulina Rubio, sorprendida por el potencial de la talent, le ha dedicado unas bonitas palabras: “Eres perfecta”.