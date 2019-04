ENSAYO | ASALTOS LA VOZ

Hannah Labotka se ha mostrado segura de sí misma interpretando ‘When we were young’ de Adele en los ensayos de los Asaltos de ‘La Voz’ y ha trasmitido mucha confianza a Pablo López: “Es una suerte que esta canción haya caído en tu voz”. Además, el artista le ha pedido un sola cosa: “Pásalo bien encima del escenario”.