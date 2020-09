Cristie Sánchez canta “All the man that I need” en las ‘Audiciones a Ciegas’ de ‘La Voz’

Cristie ha interpretado en el escenario de ‘La Voz’ una canción de W.Houston: “All the man that I need”. La malagueña ha conseguido emocionar a todo el público y, además, que dos de los coaches se decidiesen por ella.

Tras interpretar “All the man that I need”, un tema de W.Houston, Cristie debe decidir entre los coaches que han dado al pulsador rojo. La malagueña debe escoger entre formar parte del equipo de Antonio Orozco, con quien ha compartido escenario, o en el de Laura Pausini. Cristie finalmente se ha decidido por Laura, una artista desconocida con la que no había trabajado, pero con muchas esperanzas hacia ella.

Vuelve a ver el programa completo de La Voz en ATRESplayer