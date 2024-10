“Soy un cantautor serio”: Fonsi intenta sin éxito que Pablo López baile la coreografía de ‘YMCA’ en La Voz

Entre batallas por los talents, los coaches siempre encuentran un momento para divertirse durante las Audiciones a ciegas de La Voz.

Al principio de la edición, a Fonsi le han dado un mando para, de vez en cuando, ir poniendo canciones al azar, ya sea por capricho o porque encajan en ese momento dado, regalándonos actuaciones improvisadas como los cuatro cantando ‘La mejor noche de mi vida’.

Aunque en todas hay un denominador común: mientras Fonsi, Orozco y Malú se desatan al ritmo de la canción, Pablo López se queda en su asiento, disfrutando del momento pero sin mover mucho las caderas.

Por ello, Fonsi ha tomado la ofensiva total para lograr que Pablo López despegue el culo de sillón del coach. ¡Ha sonado ‘YMCA’! Fonsi, Orozco y Malú no han dudado ni un segundo y se han puesto en pie para mover esas caderas y bailar la icónica coreografía, ¡y han conseguido que Pablo se levante del asiento!

Aunque el resultado no ha sido el esperado, los cuatro se lo han pasado muy bien sobre el escenario de La Voz. “Yo no puedo bailar así como así, soy un cantautor serio”, señalaba Pablo López. ¿Quieres ver cómo ha ‘bailado’ la coreografía de ‘YMCA’? ¡Haz clic y no te lo pierdas en el vídeo!