La cara de Antonio Orozco al reconocer a esta talent de La Voz Kids por la que no pulsa: "Fue una de las finalistas más brutales"

Flori se ha reencontrado con el escenario de La Voz en la cuarta gala de Audiciones. Con 15 años, la joven estuvo en La Voz Kids en el equipo de Antonio Orozco, llegando a ser una de las finalistas.

Ella tiene discos y se ha dedicado durante estos años a la música, por lo que estar en La Voz de nuevo es una gran oportunidad. La talent ha interpretado ‘No time to die’ de Billie Elish, con muchas nervios y solo convenciendo a Malú.

Al terminar y girar las sillas, Antonio Orozco no podía creérselo y ha reconocido a Flori enseguida. El coach se echaba las manos a la cabeza: "No me lo puedo creer", lamentaba.

El barcelonés contaba que Flori fue en La Voz Kids una de las grandes: "Fue una de las finalistas más brutales y tremendas que hemos tenido nunca", señalaba.

La talent estaba emocionada al ver que Orozco la había reconocido: "Nosotros tenemos un estudio y no hay ni un solo día en el que no te utilicemos como ejemplo", confesaba.

Y es que el coach reconocía que no había sido capaz de escucharla bien: "Te prometo que eres una de las voces más bonitas que he escuchado en mi vida, quizá hoy los nervios no han llegado hasta allí".

¡Menudo momento! Revívelo en el video de arriba.