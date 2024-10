La sorpresa de esta talent al descubrir tarde que ha entrado en el equipo de Orozco: “¡Que no me he enterado!”

Patricia ha sido una de las talents que ha pisado el escenario de La Voz en la última noche de Audiciones a ciegas. Los coaches, a excepción de Malú, buscaban cerrar sus equipos en busca de la mejor voz de este país.

La talent, de 33 años, no se dedica a la música aunque sí que ha formado parte de un grupo durante más de una década. La joven ha asumido este reto interpretando ‘Y busqué’, una canción de Rozalén que ha retumbado en cada rincón del escenario.

Orozco pulsaba el botón justo al final de la actuación y valoraba lo bien que lo ha hecho su nueva talent. Aunque Patricia estaba sobre el escenario, sí con una sonrisa de oreja a oreja, pero no se le veía muy entusiasmada.

Patricia estaba algo entrecortada, algo comedida, pero la sorpresa ha iluminado su rostro cuando Orozco se ha acercado a ella para abrazarla con estas palabras: “Te toca estar conmigo”.

El coach ha abrazado a su nueva talent, que se ha quedado pasmada. “¿Cómo? ¿Por qué?”, ha preguntado Patricia justo antes de que Antonio celebrase que estaba en su equipo.

La talent se ha emocionado en un momento todo lo que no se había emocionado antes, confesando que no se había dado cuenta que Orozco se había girado. “Pensaba que no había pasado”, se ha excusado Patricia. ¡Dale al play y no te pierdas este momentazo!