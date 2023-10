“La primera que te he sentido he sido yo”: Joakim revoluciona el plató con su actuación

Acabamos de vivir un momento único en La Voz. Rubén y Pablo López han protagonizado un momento muy emotivo al cantar Te espero aquí en el escenario de La Voz.

Malú se ha emocionado con esta canción y no ha podido evitar las lágrimas: “Estoy sensible, me ha tocado el corazón”, ha reconocido.

Rubén ya está en el equipo de Luis Fonsi ¡Bienvenido a La Voz!

Ahora llega el turno de Jonathan Joaquim, conocido como Joakim. El talent se dedica a la música desde hace un tiempo, y ahora quiere cumplir su sueño en La Voz. Joakim ha cantado Creepin en francés transmitiendo un gran sentimiento en el escenario de La Voz.

Malú ha sido la primera en girarse por su voz, y estaba pidiendo al resto de coaches que no se giraran, pero sus súplicas han sido en vano porque Pablo López y Antonio Orozco también se han girado: “Ni los mires”, ha dicho la artista.

Pablo López y Antonio Orozco han intentado también convencer al talent para tenerle en su equipo. Joakim no podía creer que su sueño se estuviera cumpliendo y las lágrimas brotaban por sus mejillas de la emoción.

Finalmente, el talent se ha ido con Antonio Orozco tras una batalla trepidante entre los coaches por su voz. ¡Qué momentazo!