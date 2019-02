Uno de los 'talent' más sorprendentes en esta edición de 'La Voz' está formado por tres: se trata del Trío Gavana, y para una de sus integrantes ésta no es su primera experiencia en Antena 3. Paula Domínguez ya pisó fuerte sobre el escenario de 'Tu cara no me suena todavía'. Ganó una de sus galas convertida en una auténtica Chambao, con su canción 'Ahí estás tú'.

No fue su única imitación. La artista catalana también se metió a la perfección en la piel de Dolores O'Riordan, vocalista del grupo irlandés The Cranberries, para interpretar el mítico tema 'Zombie'.

Y también se dejó la piel en el plató de 'Tu cara no me suena todavía' para interpretar el bello tema 'The Reason' de Céline Dion. Con cada una de estas imitaciones, la concursante logró emocionar al jurado demostrando que es una artista de los pies a la cabeza.

Paula Domínguez incluso ha participado en 'El Hormiguero 3.0'. Lo hizo con un divertido cover a capella de la sintonía del programa; eso sí, con la ayuda de las hormigas Trancas y Barrancas, que no tienen un desenlace muy feliz.

En sus redes sociales, Paula Domínguez ha mostrado más veces su talento a capella. Por ejemplo, así suena 'See you again' de Wiz Khalifa en su preciosa voz.

Paula Domínguez, aunque viene de Barcelona, es de Málaga. Desde pequeña quiso dedicarse a la música. Su padre es melómano, todo el día escuchaba diferentes tipos de música en su casa. Y a los dieciocho decidió irse a Barcelona para dedicarse a la música profesionalmente. Curso un grado medio de jazz y más tarde un grado superior de canto flamenco. Así se presentaba cuando concursó en 'Tu cara no me suena todavía'.

Ahora forma parte del Trío Gavana, con el que aspira a ganar 'La Voz'. Y como trío también cuentan con un canal en Youtube, en el que han versionado algunos de los éxitos más recientes.