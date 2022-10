Las segundas Audiciones de ‘La Voz’, marcadas por confesiones íntimas y el mágico dueto de Laura Pausini y Pablo López

La segunda noche de Audiciones a ciegas de ‘La Voz’ nos ha vuelto a sorprender con enormes talentos sobre el escenario. Los coaches continúan una ardua competición para conseguir a las mejores voces de este país y sus equipos empiezan a sumar los mejores concursantes.

EQUIPO LUIS FONSI

Jonatan Santiago fue el primero en subirse al escenario de ‘La Voz’ y llevarse un fantástico pleno tras enamorar a todos con su versión del tema 'Hymne à l'amour' de Édith Piaf. Tras una divertida lucha entre los coaches, el talent de origen francés decidió sumarse al equipo de Luis Fonsi.

El coach puertorriqueño también consiguió otro de los plenos de la noche. Un excepcional cuarteto impresionaba a todos con la maravillosa versión a capela del tema ‘La flaca’ de Jarabe de Palo. ¡Un momento único! Tras girarse los cuatro coaches a la vez, Demode Quartet decidió sumarse a las filas de Luis Fonsi.

Finalmente, Luis Fonsi se hizo con Tayra Taylor, una joven talent que emocionó con su increíble versión de 'Almost is never enough' de Ariana Grande y protagonizó uno de los momentos más emocionantes cuando estalló en lágrimas al ver girarse a los cuatro coaches en el último segundo.

EQUIPO ANTONIO OROZCO

El segundo en sumar talentos a su equipo fue Antonio Orozco llevándose la codiciada voz de Javier Crespo. Un talent que ya nos sorprendió en la edición de ‘La Voz Kids’ y ha regresado para demostrar su enorme evolución. Javier cautivó a todos con su versión del tema 'Manos de tijera' de Camilo. Un momento destacado de su paso por ‘La Voz’ fue cuando, antes de elegir a Antonio Orozco como su coach, pidió compartir escenario con Luis Fonsi para cantar ‘Despacito’. ¡Revívelo!

Antonio Orozco logró hacerse con la voz más flamenca de la noche. Juan Motos, sobrino de El Cigala y sobrino nieto de Rafael Farina, ha transportado todo su arte al mismísimo plató de ‘La Voz’ con un impresionante fandango acompañado de su propio guitarrista, Israel Jiménez. El talent logró conmocionar a todos interpretando ‘Porque morir es natural’ de Enrique Morente: “Eso es el flamenco con patas”, revelaba Pablo López tras ver esta fantástica audición.

EQUIPO LAURA PAUSINI

Laura Pausini consiguió una de las voces con más trayectoria musical. LuisFro se subió al escenario para demostrar su gran talento y se hizo un hueco en la voz gracias a una versión con mucha personalidad del tema 'ADMV' de Maluma. Tras su elección, la coach italiana protagonizó un magnífico momentazo en las Audiciones a ciegas acompañada de Pablo López. ¡Qué bonito es escucharla cantar ‘Amores extraños’!

El siguiente talent que consiguió Laura Pausini fue Sergio del Boccio que sorprendió a todos con su magnífica personalidad y su estilo único. El talent de origen venezolano impresionó con su voz tan especial interpretando 'Colors' de Black Pumas: “Creo que puede dejar un mensaje muy importante”, reveló la coach italiana muy emocionada.

EQUIPO PABLO LÓPEZ

Pablo López logró conseguir dos talentos en las segundas Audiciones a ciegas. La primera, Sandra Corma, que se subió al escenario de ‘La Voz’ al lado de su inseparable guitarra para realizar una versión del tema 'Piece of my heart' de Janis Joplin.

Finalmente, Sara Guadalupe fue la última talent en sumarse al equipo de Pablo López tras su paso por las segundas Audiciones a ciegas. El coach malagueño fue el único que se giró por la voz de la talent canaria al escucharla cantar 'Tuyo' de Rodrigo Amarante. ¡Qué felicidad al verle darse la vuelta!

Uno de los momentos en los que Pablo López fue protagonista fue cuando cantó con Haizea Roldán que, a pesar de no entrar en ningún equipo, pudo cantar al lado del artista malagueño su tema ‘Te espero aquí’. Tras cantarla, el coach desveló una confesión íntima sobra la historia que esconde la canción. ¡Vuelve a verlo!

Además, en el programa hemos vivido el ansiado momento para los talents eliminados: conseguir una segunda oportunidad en las Audiciones a ciegas. Gabriel Herrera confundió a los coaches en su actuación con una parecidísima voz de Sebastián Yatra cantando 'Cómo mirarte'. Ninguno de los coaches se giraron, pero decidieron otorgarle el poder de la segunda oportunidad para que volviese a probar suerte en el programa. ¿Conseguirá entrar en algún equipo?

