"Quiero pedir perdón": los nervios de una talent, a punto de romperse, emocionan a los coaches

Inés Manzano ha llegado a 'La Voz' pisando fuerte y con la ilusión de emprender un camino para hacer su sueño realidad: dedicarse a la música.

La talent ha dejado sin palabras a los cuatro coaches con su interpretación de 'Before you go', de Lewis Capaldi, en la cuarta noche de Audiciones a ciegas, consiguiendo un pleno.

Una vez que Alejandro Sanz, Malú, Luis Fonsi y Pablo Alborán se han dado la vuelta, Inés se ha dirigido a ellos para pedirse perdón por sus nervios, ya que era la primera vez que se subía a un escenario de tal magnitud.

Sin embargo, los cuatro artistas se han negado a aceptar sus disculpas, ya que esos nervios han sido los que han hecho que les transmitiera toda esa emoción que ha derrochado: "Cuando controles, ¿qué vamos a hacer contigo?".