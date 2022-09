Pablo López carga contra sí mismo tras no reconocer la voz de Alex Perea: “Soy imbécil”

La magia de las Audiciones a ciegas de 'La Voz' es que nada es imposible. Una de estas posibilidades es que los coaches no reconozcan durante la actuación a alguien que conocen o que ya saben cómo canta. Este ha sido el caso de Pablo López con la audición de Alex Perea.

Al finalizar la actuación, Antonio Orozco ha tenido la reacción más efusiva, ya que es el único que apostó por el concursante y, por tanto, pertenece ya a su equipo. Pero la otra reacción, algo más sentimental ha sido la del coach malagueño, quien ha reconocido nada más darse la vuelta a Alex Perea.

Pablo no podía creerse lo que estaba pasando. Tanto, que después de contar en el programa quién es el concursante y de donde viene, ha alegado: “Soy imbécil”. En referencia a no haber reconocido a Alex y, por ende, no haberse dado la vuelta.