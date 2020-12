Kelly, el ganador de 'La Voz' tras una repesca: de empezar con Alejandro Sanz a dar la victoria a Laura Pausini

Kelly llegó a ‘La Voz’ con un solo objetivo: ganar. El artista nigeriano de 27 años residente en Lleida dejó claro desde un primer momento que Alejandro Sanz era su referente y el destino quiso que se convirtiera en su coach.

Kelly entra en el equipo de Alejandro Sanz tras un pleno en Audiciones a ciegas

El talent interpretó ‘Roxanne’, de The Police, en las Audiciones a ciegas y emocionó a todos con su estilo único e inimitable, logrando que se girasen los cuatro coaches. ¡Pleno! Kelly, muy emocionado, tuvo la suerte de elegir con quién quería irse y, fiel a su palabra, no dudó en elegir a Alejandro Sanz.

En la fase de Asaltos pudimos volver a disfrutar de su talento y la pasión que derrocha sobre el escenario. Kelly eligió el tema 'Hotel California’, de The Eagles, y la hizo suya en versión reagge. Sin embargo, el talent no obtuvo el pase de Batallas pero Miriam Rodríguez, la quinta coach, quiso darle una segunda oportunidad en ‘El Regreso’, un innovador formato digital que llega de la mano del Grupo Catalana Occidente.

Miriam Rodríguez escoge a Kelly en El Regreso para optar a la repesca

Kelly se enfrentó a varios de sus compañeros eliminados que luchaban por volver al concurso y se dejó la piel en cada una de las actuaciones para conquistar a Miriam y convencerla de que él tenía que ser el elegido.

En el primer programa de ‘El Regreso’ optó por el tema ‘Grenade’ y pasó al segundo programa tras ganar a Betty Akna y Rufino Oliva. Esta vez se decantó por ‘It’s a man’s man’s mans’ world’ en su batalla frente a Guillem Gené y Sabela Trigo. Ambas interpretaciones le valieron para que la quinta coach le brindara la oportunidad de que pudiera cantar en la Fase Final, enfrentándose a Sergio Chaves, el otro talent que optaba a la repesca tras ser eliminado en la Batalla Final.

Kelly no desaprovechó este regalo y se dejó el alma interpretando ‘Walking on the moon’ en la Fase Final. El público del programa votó porque fuese el repescado del programa y regresase como concursante de pleno derecho. Un hecho histórico en ‘La Voz’. En este momento, pasó a pertenecer directamente del equipo de Laura Pausini tras la decisión del propio talent: “No tengo ninguna duda, me voy con Laura Pausini”. Finalmente, se convirtió en el semifinalista del ‘Equipo Pausini’ al lado de Paula Espinosa tras las votaciones de los espectadores de plató.

Kelly alcanza la victoria en el equipo de Laura Pausini

En la Semifinal, el programa comenzaba con los ocho talents uniendo sus voces al ritmo de ‘Otra vez’, un himno de ‘La Voz’. Curricé, Paula Espinosa, Miguelichi, Adam Ainouz, Johanna Polvillo, Rafael Ruiz, Roger Padrós y Kelly emocionaron a los espectadores mientras, a través de diferentes pantallas, el programa recordaba a los 52 talents que han pasado por esta edición.

Antes de cantar individualmente, los dos talents del equipo de Laura Pausini cantaron junto a su coach ‘La solución’, protagonizando una de las actuaciones más impresionantes de la noche.

Ya en solitario, Kelly volvió a sorprender con su particular voz llena de matices y se adelantó a lo que le iba a deparar el destino en ‘La Voz’ interpretando ‘A change is gonna come’. Como dice el título de la canción, un cambio iba a llegar y así ha sido finalmente.

El concursante repescado llegaba a La Final con ‘When we were young’, de Adele, y emocionaba a todos, especialmente a Pablo López, quien no ha podido contener las lágrimas mientras Laura Pausini miraba a su 'pupilo’ con gran orgullo.

Además, el talent pudo cantar con un artista invitado muy especial. Al lado de Beret, interpretaron a dúo el tema ‘Sueño’, una actuación que dejó al público totalmente sorprendido. Al lado de Curricé, el finalista del equipo de Antonio Orozco, y de Sebastián Yatra, interpretaron con mucho ritmo el tema ‘A dónde van’. Una canción que además de cantar, pudieron bailar y levantar el ánimo en todo el plató.

Eva González: "Eres la viva imagen del triunfo"

Finalmente llegaba la hora de la verdad. Curricé, Johanna Polvillo, Kelly o Paula Espinosa, solo uno sucedería a Andrés Martín como ganador de ‘La Voz’. Tras las votaciones del público, Johanna y Kelly se convertían en los dos últimos finalistas y, finalmente, Eva González proclamaba a Kelly como el ganador de la edición. “Las segundas oportunidades sí que pueden cambiar la vida”, confesaba, muy emocionada, Laura Pausini.

Sin duda, Kelly ha sido el reflejo de la lucha y el trabajo, y su trayectoria ha corroborado que las segundas oportunidades pueden saber a gloria; ‘La Voz’ le volvió a abrir la puerta y él escaló hasta la cima del éxito. ¡Enhorabuena Kelly!

Descubre AQUÍ todas las actuaciones de Kelly en ‘La Voz’ y cómo semana tras semana, nos ha ido emocionando con su maravillosa voz.