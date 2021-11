"No era mala": la reacción de Alejandro Sanz después de que un talent cantara una canción suya

El duende flamenco de Ezequiel Montoya ha sobrevolado el plató de 'La Voz' en los Directos y ha conquistado al público, quien le ha dado el paso a la Semifinal.

La interpretación del tema 'A que no me dejas' no solo ha maravillado a los espectadores, sino que los cuatro coaches se han rendido ante su talento y magia.

Por su parte, Malú no ha querido perder la ocasión para felicitarlo por su gran trabajo, haciendo gala de su humor y simpatía: "Solo me apetece pegarle cuando canta", ha confesado la coach entre risas.

Para cerrar las valoraciones, Alejandro Sanz, autor del tema que ha elegido el talent, ha reaccionado ante su versión y ha reconocido que ha apreciado más la canción después de escucharla en su voz: "No era mala".

