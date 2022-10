Avance exclusivo de 'La Voz': la importante lección de vida de Milos mostrándose a sí mismo en el escenario

Juan García, conocido artísticamente como Milos, es un joven talent madrileño dispuesto a luchar por su sueños de triunfar en el mundo de la música. Para ello, se presentará a 'La Voz' para demostrar su enorme talento. Además, sorprenderá a todos con su personalidad única y su maravillosa manera de mostrarse a sí mismo sobre el escenario.

"No he sufrido bullying ni acoso de ningún tipo. No es apoyar, es aceptar y normalizar", este ha sido la estupenda lección de vida que ha dado mientras hablaba de su vida. Un mensaje muy importante con el que se ha presentado a 'La Voz'.

Esta noche a las 22:00 horas impresionará con una versión única del tema 'Human' de Christina Perri en la cuarta gala de Audiciones a ciegas, ¿se girará alguno de los coaches? ¡No te lo puedes perder!