El motivo por el que Rafa de Los del Río no fue a ver a su nieto a La Voz

Rafa Ruiz es uno de los talents que conquistó a Malú en la pasada gala de las Audiciones a ciegas de La Voz. La música la lleva en la sangre porque su abuelo ha vendido millones de discos gracias a uno de los hits más importantes de los años 90... ¡un éxito que bailó hasta el Presidente de los Estados Unidos!

Su abuelo es Rafa de Los del Río: "Mi abuelo es el mejor que hay en el mundo y tengo la suerte de que me ha enseñado todo esto", asegura el joven en su vídeo de presentación.

El joven cuenta que su abuelo siempre le dice que tenga mucha cabeza en el mundo de la música: "Me dice que estudie, que este preparado para todo", confiesa.

A su abuelo le hubiera hecho mucha ilusión verle en La Voz, pero Rafa ha confesado el motivo porque se su abuelo no ha estado presente durante su Audición: "A mi abuelo le habría gustado venir, pero mi carrera quiero que sea desvinculada, es decir, no quiero que la gente me asocie a ser nieto de", añade.

Seguro que su abuelo esta muy orgulloso de él por haber llegado tan lejos.