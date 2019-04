MÁS VOZ | PROGRAMA 6

Él lo aclara: no tiene nada que ver con El Fary pese a su apellido. José Luis Cantero, al que no se le escapa ni un pelo un flequillo que lleva siempre perfecto, ya participó en 'La Voz Kids': "Fue una experiencia que me ayudó a darme cuenta de que la música me gusta realmente", afirma. Entonces llegó a la fase de batallas, ahora, en 'La Voz', quiere llegar aún más lejos.