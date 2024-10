La belleza de Pol junto al piano cautiva a Pablo López y Antonio Orozco

Nuestra primera voz de la noche sabe la dificultad que tiene su Audición. Pol considera que La Voz quizá no sea su lugar, por eso estar en el programa es todo un reto.

Este talent lleva muchos años en la música y en los escenarios, pero a veces la recompensa no llega de la forma que uno quisiera.

Pol se presenta a La Voz dispuesto a jugársela y quiere mover ficha. Se considera mayor y nada atractivo para la televisión, pero ha llegado el momento de apostarlo todo y jugar.

El talent se ha sentado junto al piano y ha interpretado ‘Have a little faith in me’ de Jhon Hiatt.

Ha sido una actuación increíble que nos ha dejado sin respiración. Antonio Orozco ha sido el primero en pulsar el botón y Pablo López lo ha hecho en el último segundo: “Me he quedado tan ensimismado que se me había olvidado”, reconocía el malagueño.

“He flipado con lo que estabas haciendo”, señalaba Orozco, mientras le explicaba a Pol lo que tenía que hacer a continuación.

Pol se quedaba con Pablo López para que sea el coach que le guie en este camino que es La Voz. ¡Bienvenido a La Voz!