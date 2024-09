La jugada maestra de Fonsi que provoca que Pablo López abandone el plató de La Voz: “Me voy de aquí”

Federico Furia ha llegado desde Italia para dejarnos boquiabiertos con su Audición a ciegas. El talent, con su guitarra en mano, ha cantado ‘Don’t you worry child’, logrando que tres de los cuatro coaches se girasen para tenerle en sus equipos.

La única que no se giró fue Malú, y la madrileña al verle ya estaba arrepintiéndose de no haber pulsado su botón, señalando que Federico tiene algo muy especial. Así comenzaba una batalla por el talent italiano que, en realidad, no duró mucho.

Tras unas bonitas palabras de Luis Fonsi, Pablo López comenzaba su discurso con una clara declaración de intenciones: ¡superobloqueó a Orozco! El coach barcelonés no se lo podía creer: “¡No puede ser, si no he abierto la boca, tío!”, exclamaba Orozco, muy indignado con lo que acababa de pasar.

Pablo López pedía perdón rápidamente tras ‘deshacerse’ de su amigo y compañero en la carrera por conseguir a Federico, una manera “un poco vil y cobarde” según confesaba el malagueño justo antes de que su sillón se girase, incapaz de seguir hablando con el talent italiano.

¡Había sido superbloqueado por Fonsi! Su estrategia, aparentemente brillante, se topó con la “jugada maestra” del puertorriqueño, que logró ser el único coach disponible para Federico. Pablo López asimilaba el duro golpe de karma, consciente de que su superbloqueo no había servido de nada, mientras Orozco era incapaz de aguantar una carcajada, disfrutando una dulce venganza.

Fonsi celebraba su victoria y Malú coreaba el nombre del coach puertorriqueño mientras Pablo aceptaba su derrota, ¡levantándose del sillón y abandonando el plató de La Voz! “Me voy de aquí”, decía el malagueño, encarando la salida como si de un talent eliminado se tratase. ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo de arriba!