¡Histórico en La Voz! La talent que provocó un doble superbloqueo entre los coaches

Olana Liss ha estado rompedora al cantar It´s a man´s man´s man´s world en las Audiciones a ciegas de La Voz. La talent ha conseguido que tres de los cuatro coaches se giren con su actuación tan espectacular.

Su voz ha cautivado a los coaches. Malú ha sido la primera en girarse, mientras que Antonio Orozco y Luis Fonsi lo han hecho en el último segundo.

Nada más terminar la actuación, Malú ha tratado de convencer a la talent para que se fuera a su equipo: “Me mato por una voz como la tuya”, ha señalado.

Mientras hablaba con ella, Malú ha pulsado el botón del superbloqueo sin querer y Luis Fonsi, que aún no había hablado, ha visto como su silla se giraba: “¡No, no no! Yo no le he dado”, se justificaba la talent.

Luis Fonsi no daba crédito a lo que estaba pasando: “¿Fue Antonio?”, preguntaba sorprendido. Nadie sabía quién había bloqueado a Fonsi, pero finalmente ha sido Malú que le ha bloqueado sin querer, aunque no lo ha reconocido: “Algo habrás tocado Malú”, ha dicho Luis Fonsi.

Pero las cosas no se han quedado así… porque Antonio Orozco ha superbloqueado a Malú y, por tanto, solo ha podido irse al equipo de Antonio: “Elígeme a mí, por favor”, ha dicho bromeando el coach.