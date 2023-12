Estas son las dos canciones que más veces han cantado los talents en la historia de La Voz

Son incontables el número de canciones que han sonado en la historia de La Voz. En cada edición se superan el centenar de actuaciones sobre este escenario, por lo que es entendible que muchas canciones se repitan con el pasar de los años.

Durante la Semifinal de La Voz 2023, Eva González anunciaba la playlist oficial que recopilaba todas las canciones que han sonado en este escenario, y ha compartido con todos un dato que todos deberíamos conocer: ¿Cuál es la canción más cantada en la historia de La Voz?

La canción comenzó a sonar en el plató. ¡Someone like you de Adele! Se trata de la canción que más veces han versionado los talents en toda la historia de La Voz. ¿Te lo imaginabas?

Eva González se tomó el lujo de ‘cambiarle’ la letra para dedicársela a los coaches. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

Un tema de Niña Pastori, la canción-récord en castellano

Así como Someone like you es la canción más cantada en la historia de La Voz, también es interesante saber qué tema en castellano ha sido el que más veces ha sonado.

En esta edición, Malú reivindicaba que debería los talents deberían cantar más en español, y parece que hay un tema predilecto en nuestro idioma que han cantado en muchas canciones, y es una de Niña Pastori, que pudimos disfrutar de ella sobre el escenario en la Semifinal.

¡Se trata de Cai! La artista se mostró muy sorprendida por el dato que aportaba Eva González. ¡Revívelo en el vídeo!