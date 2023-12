Descubre la playlist de las canciones de la semifinal de La Voz 2023

A lo largo de la semifinal de La Voz 2023, hemos ido configurando una playlist muy especial. Se trata de una lista de canciones que conforman un legado de recuerdos muy especiales para los 8 semifinalistas, para los 4 coaches de esta edición y, en general, para la historia de un programa que acumula ya 10 ediciones de éxitos.

En esta playlist hay por supuesto canciones de Pablo López, Luis Fonsi, Antonio Orozco y Malú, pero también otras que forman parte de la memoria sentimental de los protagonistas de La Voz. Por ejemplo, la lista arranca con My Voice, del grupo Kingdom, que es un tema original compuesto para ser parte del programa.

También hay otros momentos entrañables del programa, como I am what I am, de Gloria Gaynor, que fue la primera canción cantada en el programa. ¿Y sabes cuál ha sido la canción que más veces se ha cantado en La Voz? Pues se trata de Someone like you, de Adele, todo un himno con el que se han atrevido varios de nuestros talents a lo largo de este año. Si hablamos de la canción más cantada en castellano, nos quedamos con Cai, de Niña Pastori, que también ha estado muy presente en nuestro escenario.

La cantante andaluza ha sido una de las invitadas de la noche, sumando su voz a la de los talents del equipo Orozco: Nereida y Miguel. Su versión de Pon que dale ha sido uno de los muchos momentos memorables de la noche

Otro himno de nuestra música, Diles de Malú, está en nuestra lista y ayer sumó una nueva versión en el plató de la Voz. La coach se subió al escenario junto a Larisa y Dária

Disfruta de nuestra playlist. Te esperamos en la gran final de La Voz.