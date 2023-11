¡Qué elegancia! María del Mar, pura magia en el escenario: “Tienes algo especial”

María del Mar ha demostrado una vez más su gran arte en el escenario. La talent del equipo de Luis Fonsi logró un apasionante pleno en las Audiciones a ciegas, por lo que su voz fue una de las más queridas de la edición.

Ahora llega a los Asaltos con muchas ganas y dispuesta a demostrar el gran talento que tiene. La joven ha cantado Disfruto de Carla Morrison en los Asaltos de La Voz y es que ha creado magia con su actuación.

¡Ha sido brutal! María del Mar tiene algo especial: “Tú naciste con algo demasiado especial, esos giros, esa velocidad, esa creatividad… hay cosas que no se aprenden, que no se pueden enseñar y que las has creado tú”.

María del Mar nos ha llevado a un lugar mágico con su voz. Su capacidad para manejar su timbre ha sido increíble y es que hay mucho nivel en el equipo de Luis Fonsi.

¡Nos ha enamorado! Nos quedaríamos escuchando a María del Mar para siempre, eso lo tenemos claro. ¡Revive su actuación!