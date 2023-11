Judith lo da todo en su última actuación en El Regreso

El Regreso está a punto de llegar a su fin. Tres han sido los talents que han llegado a la última fase de esta segunda oportunidad y todos quieren volver a pisar el escenario de La Voz como concursante oficial. ¡Miriam Rodríguez lo ha tenido muy difícil para descartar a uno de ellos!

La cantante gallega le dio una nueva oportunidad a Judith después de que Malú decidiese no continuar con ella en La Voz. La talent lo ha dado todo en El Regreso y en esta última fase se ha arriesgado con un temazo: All by myself. La joven ha estado brillante y la emoción ha protagonizado su actuación.

Sin embargo, sus dos oponentes también lo han hecho muy bien y Miriam Rodríguez se ha fijado en pequeños detalles. Judith ha sido la talent eliminada en esta última prueba de El Regreso, pero estamos seguras de que le espera un futuro prometedor por delante.