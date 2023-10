Gala expone su poderío vocan con When I look at you en El Regreso: ¿Le valdrá para volver a La Voz?

Gala acudió a La Voz con la intención de cumplir un sueño. Sus ganas de participar en el talent show se vieron reflejadas en su animada versión de Lips Are Movin de Meghan Trainor que, pese a no ser suficiente para convencer a los coaches, levantó a todo el público de sus asientos.

Ahora, en El Regreso, la catalana busca cautivar a Miriam Rodríguez, que será la encargada de decidir si tendrá otra oportunidad o no en La Voz. Para ello, la joven ha optado por demostrar su gran registro vocal con una portentosa interpretación de When I look at you.

En alguna parte de la canción hemos podido ver a la veterana cantante acompañando a Gala, cantando y emocionándose con su actuación. ¿Habrá cautivado lo suficiente a Miriam como para avanzar de fase?