Los coaches se sinceran de cara a la Semifinal de La Voz: "Lo más dificil para los talents es convencer al público"

Este viernes llega la Semifinal de La Voz 2023. Luis Fonsi, Pablo López, Antonio Orozco y Malú llegan con dos artistas en sus equipos, pero a partir de este momento los equipos pueden romperse. Los espectadores decidirán con sus votos a través de la página web, quiénes serán los cuatro finalistas y que podrán optar a ganar La Voz.

Antes del programa hemos estado con los coaches para hablar con ellos. ¿Qué debe tener un talent para convertirse en finalista? Los cuatro han coincidido bastante en que lo más importante es convencer al público: "Es lo más dificil de encontrar, tener algo que conecte con la gente", ha señalado Antonio Orozco.

Malú opina lo mismo que Orozco: "Eso es algo que nunca sabemos qué es, podemos tener artistas con grandes voces, pero tienen que conectar con el público", ha confesado.

Luis Fonsi también ha hablado de lo importante qué es conectar no solo con el público, si no también con el escenario: "Tienen que darlo todo en el escenario para que la gente sepa que hay corazón y sentimiento detrás de esas voz". Pablo López no da muchos rodeos: "Lucas y Pablo", ha dicho haciendo referencia a sus dos semifinalistas.

Además, los cuatro coaches nos han hablado de sus cuatro semifinalistas: ¿Quieres saber todo lo que han dicho? Revívelo en el vídeo de arriba.