Los coaches de La Voz 2023 nos dan sus recomendaciones musicales: "No hay canción más dramática que Devuélveme la vida"

Llegamos a la recta final de las Audiciones a ciegas de La Voz 2023. Pablo López, Malú, Luis Fonsi y Antonio Orozco están a un paso de cerrar sus equipos, quedan muy pocos huecos.

Antes de que eso suceda, hemos hablado con nuestros coaches y le hemos pedido que nos recomienden una de sus canciones para un momento concreto.

Para una ruptura, Pablo López tiene claro que él no recomendaría ninguna canción, pero si tiene que decir una se queda con Colapso. Antonio Orozco por su parte, piensa que Devuélveme la vida es una de sus canciones más dramáticas: "Me gustaría decirte que mejor que no rompas", señala entre risas.

Luis Fonsi aconseja escuchar No me doy por vencido, mientras que Malú se queda con una canción suya de hace años que le encanta: Y ahora vete.

También les hemos preguntado que nos recomienden canciones para un viaje, para una cena romántica o para una fiesta. ¿Quieres saber todas sus recomendaciones musicales? ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!