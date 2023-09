Así han sido las actuaciones más increíbles de los ganadores de La Voz

Muy pronto regresa una nueva edición de La Voz en Antena 3, pero antes repasamos las mejores actuaciones de los cuatro ganadores que se hicieron con la victoria en las anteriores ediciones.

Andrés Martín, Kelly Isaiah, Inés Manzano y Javier Crespo son los cuatro ganadores de las cuatro ediciones del formato. Repasamos las mejores actuaciones de los cuatro ganadores de la historia de La Voz.

Kelly Isaiah, el mejor entre los mejores

Si tenemos que elegir la mejor actuación, basándonos en las reproducciones en YouTube, Kelly Isaiah se lleva el oro. El talent ganó la segunda edición del concurso junto a Laura Pausini.

Su canción When we were young tiene 1,2 millones de reproducciones y por eso la hemos elegido como la mejor actuación de los ganadores.

Javier Crespo, historia de La Voz con La Bachata

Javier Crespo fue el ganador de la última edición de La Voz. El talent se coronó como la mejor voz del país en el equipo de Antonio Orozco. Cada una de sus actuaciones nos enamoraba porque las hacía únicas, muy personales.

En su actuación final cantó La Bachata, un tema de Manuel Turizo, con el que logró ser el campeón de la edición del 2022. Su tema tiene un millón de visualizaciones y por eso la hemos puesto en segunda posición.

Andrés Martín, el primer ganador de La Voz en Antena 3

Pablo López se estrenó en La Voz por todo lo alto. El malagueño ganó la primera edición del formato en 2019 junto a Andrés Martín. Su humildad, su voz rasgada y su fuerza en el escenario le llevaron a lo más alto emocionando a su coach y a todo el público.

Inés Manzano saboreó la victoria junto a Pablo Alborán

La talent ganó en 2021 junto a Pablo Alborán. El artista se estrenó como coach por todo lo alto al ganar la edición y anteponerse a Alejandro Sanz, Malú y Luis Fonsi.

La dulzura de Inés Manzano fue clave para obtener la victoria. No solo su voz jugaba a su favor, la talent erizaba la piel con cada una de sus actuaciones y así lo demostró en la Final del concurso.