Revive las mejores actuaciones de la historia de 'La Voz'

A lo largo de sus cuatro ediciones, 'La Voz' nos ha dejado actuaciones que nos han hecho emocionarnos. Los coaches, los asesores y los propios espectadores han sido testigos de mágicos momentos en el concurso gracias a los talents que han logrado traspasarnos la piel.

Antes de que llegue 'La Voz' 2023, recordamos cuáles han sido las mejores actuaciones de la historia 'La Voz' en las cuatro ediciones de Antena 3. ¿Te acuerdas de alguna de ellas?

Auba Murillo triunfó con 'Aunque tu no lo sepas'

La emoción y las lágrimas brotaron en todo el plató de 'La Voz' con la actuación de Auba Murillo en la primera edición del talent show. La talent cantó con todo su corazón este tema de Enrique Urquijo y dejó sin palabras a Pablo López, Luis Fonsi, Antonio Orozco y Paulina Rubio en los Asaltos del concurso.

De hecho, Antonio Orozco rompió a llorar con su actuación y Pablo López se levantó a abrazar a la talent después del momento tan especial. La canción cuenta con más de 26 millones de reproducciones en Youtube.

Rafael Ruiz erizó la piel con 'La quiero a morir'

En la segunda edición de 'La Voz' recordamos una de las Audiciones a ciegas que más nos emocionaron. Fue la de Rafael Ruiz que cantó 'La quiero a morir', una actuación con la que brilló y con la que logró que Antonio Orozco y Alejandro Sanz se "pelaran" por tenerle en su equipo.

El talent se decantó por el equipo de Alejandro Sanz, y su Audición cuenta con más de 10 millones de reproducciones. ¡Qué momentazo!

Gonzalo Alhambra y su 'Qué bonita la vida'

En la tercera edición de 'La Voz' vivimos una de las mejores actuaciones de la historia de 'La Voz'. El talent Gonzalo Alhambra nos conquistó cantando 'Qué bonita la vida' de Dani Martín.

Gonzalo, del equipo de Alejandro Sanz, hizo que Sebastián Yatra y Tini se emocionarán con su actuación. El talent vio como su cancion consiguió poner a todo el público de pie, incluido a los coaches y asesores en la fase de Asaltos. Este tema cuenta con más de 7,5 millones de reproducciones.

El corazón de Beli con 'Me quedo contigo'

Isabel Molina, más conocida como Beli, nos demostró su gran corazón en la tercera edición de 'La Voz' en Antena 3. La joven reconoció tras la Audición estar muy nerviosa, pero su canción 'Me quedo contigo' logró enamorar a los cuatro coaches, aunque Pablo Alborán fue bloqueado y no pudo luchar por llevarse su voz a su equipo.

La Audición a ciegas de Beli tiene casi 4,5 millones de reproducciones y no es para menos, su actuación nos emocionó y mucho.

La inesperada elección de Lorena Santos

Para finalizar, no podemos dejar atrás la Audición de Lorena Santos. La talent apostó por 'No me voy por vencido', una tema de Luis Fonsi en la primera edición en la que el puertorriqueño fue coach.

El artista no pudo evitar girar su sillón ante esta actuación tan especial y la talent dio una gran sorpresa al no irse al equipo de Luis Fonsi. La canción ya cuenta con más de 10 millones de visitas en Youtube.

'Con las ganas' de Auba Murillo también fue histórica

La Audición a ciegas de Auba Murillo es otra de las más emocionantes de la historia de 'La Voz'. La talent emocionó a todos con su versión de 'Con las ganas', uno de los temas más bonitos de Zahara.

Fue la primera edición del concurso en la que Luis Fonsi, Pablo López y Antonio Orozco se dieron la vuelta para luchar por su voz, aunque este último se quedo sin opciones al ser bloqueado por el puertorriqueño.

Finalmente, la talent se marchó con Pablo López protagonizando uno de los momentos más bonitos de la edición. Su canción cuenta con más de 12 millones de reproducciones.

Otras actuaciones para recordar

Pero estas no han sido las únicas actuaciones que han hecho historia en 'La Voz'. Si echamos la vista atrás en la primera edición del formato también recordamos la Gran Batalla de Mel y Lion que conquistaron al público con 'Havana'.

Otra de las grandes Audiciones de la primera edición fue la de Marlo que cantó 'Jar of hearts', aunque la única que se giró fue Paulina Rubio, su actuación dejó a todos los coaches sin palabras.