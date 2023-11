Antonio Orozco muestra a su hijo en La Voz para enseñarle la actuación de una talent: "Ha sido una pasada"

Cada vez que Phindile se sube al escenario deja impresionados a los coaches. Su voz es increíble y es que la talent que interpreta a Rafiki en el musical de El Rey León está demostrando tener una gran potencial en La Voz.

La concursante del equipo de Luis Fonsi interpretó un tema de Whitney Houston con el que ha logrado pasar al Asalto Final y por tanto, tendrá una nueva oportunidad de llegar a los Directos en el próximo programa.

Tras su actuación, Antonio Orozco no dudó en confesar que Phindile es una de sus concursantes favoritas: "Me gusta todo lo que haces, soy súper fan y es que hoy te has pasado ya", decía el coach con el teléfono en la mano.

Para sorpresa de la talent, Antonio Orozco explicaba que su hijo está estudiando fuera y que le ha hablado de Phindile: "Le he hecho una vídeollamada y está aquí, viendo La Voz", ha dicho entre risas. En ese momento, Orozco ha enseñado a su hijo a través del teléfono quien ha saludo desde el otro lado.

Phindile y Eva González no han dudado en acercarse para hablar con el hijo de Antonio Orozco: "Ha sido una pasada, increíble", decía el joven desde el otro lado de la pantalla.

Orozco ha explicado que su hijo es músico y que no podía creerse el talento de la artista. ¡Sin duda le tiene al día! ¡Qué momentazo han protagonizado en La Voz!.