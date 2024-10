Alva lucha por una de las últimas plazas de La Voz con un tema de Rosalía

Alva se sube al escenario de La Voz con muchos nervios, pero con ganas de vivir esta experiencia. La joven se dedica a la ingeniería, una pasión que combina con la música.

La talent ha interpretado ‘La fama’ de Rosalía buscando una de las últimas plazas de La Voz.

Alva no ha convencido ni a Orozco ni a Pablo porque la situación se complica en estos momentos: “Los nervios empeoran algunas situaciones y no he podido disfrutar de tu actuación”, señala Pablo López.

El coach ha admirado su valentía por subirse al escenario y aunque la elección de la canción no ha sido la mejor, seguro que la vemos muy pronto.

La vida está llena de oportunidades y de todo se aprende. ¡Revive en el vídeo de arriba su actuación!