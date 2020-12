Mingo Fernández canta ‘For once in my life’ en la Gran Final de ‘La Voz Senior’

Mingo Fernández nos ha enamorado tocando el piano y a la vez interpretando de forma maravillosa el tema ‘For once in my life’ de Frank Sinatra. Cada nota que salía de su voz demostraba la experiencia y la pasión con la que adora la música.

El finalista de Rosana ha impresionado a los cuatro coaches y al público en esta Gran Final de la segunda edición de ‘La Voz Senior’.

