"Pastora Soler fue mi niña": Las palabras de Andrés Caparrós antes de conocer lo que ocurriría en 'La Voz Senior'

Andrés Caparrós es conocido por su consagrada trayectoria como periodista, pero pocos conocían su faceta de cantante hasta llegar a 'La Voz Senior'.

El talent ha confesado que le hubiera gustado dedicarse a la música, pero las circunstancias hicieron que se centrara en su carrera periodística como locutor de radio y presentador de televisión.

En su vídeo de presentación, Andrés ha explicado que le gustaría pertenecer al equipo de Pastora Solera, ya que "fue su niña". Ambos se conocieron en un programa de televisión en los comienzos de la artista.

Pastora Soler sufre al no reconocer a Andrés Caparrós

Después de la actuación de Andrés Caparrós interpretando 'Antonio Vargas Heredia' en las Audiciones a ciegas de 'La Voz Senior', Pastora Soler se ha emocionado al no reconocerlo: "No lo voy a pensar más si no, no levanto cabeza".