Conoce a los ocho semifinalistas de 'La Voz Senior'

Durante el primer Asaltos, David Bisbal escogió a dos talents muy diferentes. Ignacio Encinas, el tenor catalán de 70 años que ha trabajado en los teatros de todo el mundo. En las Audiciones a ciegas conquistó al coach con su magistral interpretación de 'Torna sorriento' pero, fue en los Asaltos donde demostró su gran potencia vocal cantando 'E lucevan le stelle' de Luciano Pavarotti.

David Bisbal, a Blanca Villa: "Maravillosa voz"

Blanca Villa fue la segunda elegida por David Bisbal para pasar a la Semifinal del programa. La talent onubense de 62 años soñaba con ser artista de pequeña y, con el paso del tiempo, ha alcanzado una gran trayectoria profesional. En las Audiciones a ciegas enamoró al coach almeriense con su interpretación de 'Se nos rompió el amor' y logró su puesto de semifinalista con una brillante actuación de 'Como una ola' de Rocío Jurado. Así, cerraba David Bisbal su equipo de dos talents de cara a la Semifinal.

Pablo López: "Lo que te has perdido Antonio"

fue el segundo coach en elegir a dos talents de cara a la Semifinal. Helena Bianco , con una enorme trayectoria profesional, con éxitos nacionales a sus espaldas como 'El puente' o 'San Bernardino', fue la talent que cerró el equipo del coach malagueño en las Audiciones a ciegas al cantar 'Una estrella en mi jardín' y desató su alegría al saber que Antonio Orozco había perdido su oportunidad de optar por la talent. En los Asaltos, impresionó con su homenaje a Mari Trini al interpretar 'Ayúdala'.

Enriqueta Caballero fue la segunda elegida por Pablo López para pasar a la semifinal. La talent catalana de 61 años reveló que llevaba tiempo cantando en una coral pero nunca se había subido a un escenario. Su dulce voz cautivó en las Audiciones a ciegas cantando 'Amar pelos dois' de Salvador Sobral y enamoró con su sentimiento en los Asaltos al versionar 'What a wonderful world' de Loius Armstrong. Una dulce interpretación que hizo que Pablo López y su asesor, David Bustamante, se abrazasen tras oírla cantar.

Juan Mena: "Mi esposa que está en el cielo lo verá"

Antonio Orozco fue el tercer coach en escoger a su semifinalistas. El primero, Juan Mena , el catalán de 72 años que vino acompañado de su saxofón y dispuesto a reivindicar el bolero en 'La Voz Senior': “El bolero expresa el amor y el desamor de una pareja”. El talent desató una guerra entre los coach durante las Audiciones a ciegas tras una impecable actuación cantando 'Cómo fue' de Benny Moré. Juan Mena se ganó su puesto en la Semifinal tras una interpretación de lujo durante los Asaltos con 'Envidia' de Antonio Machín.

Marcelo Gómez impresionó a Antonio Orozco tras verlo tocar la batería durante las Audiciones a ciegas de 'La Voz Senior' interpretando 'Unchain my heart'. El talent sevillano de 67 años revelaba que cuanto toca la batería se siente grande pero, superó su miedo en los Asaltos al tener que cantar sin su instrumento. Su espectacular actuación interpretando 'Knock on wood' de Seal, hizo que Antonio Orozco le otorgase el pase como semifinalista.

Adriana Ceballos: "Yo la edad no la siento, la energía la siento con la música"

Por último,tomó una difícil decisión al tener que elegir a dos de sus talents en los Asaltos. Con la ayuda de Antonio Carmona, se decantó por dos perfiles muy diferentes para pasar a la Semifinal. Adriana Ceballos , la más junior de los senior, destacó por su desgarradora voz en las Audiciones a ciegas al interpretar 'Somebody else'e guy' de Jocelyn Brown. En los Asaltos, la talent de 60 años de origen argentino, logró su puesto de semifinalista tras revolucionar el plató cantando 'What's up' de 4 Non Blondes.

Xavi Garriga: "Quedé segundo en 'Lluvia de estrellas' imitando a Ray Charles"