El timbre de voz de Oihan cantando por Hozier deja a los coaches boquiabiertos en ‘La Voz Kids’

Oihan Aristizabal ha logrado dejar la timidez a un lado y se ha subido al escenario de ‘La Voz Kids’ dispuesto a demostrar todo el talentazo que lleva dentro.

En las Audiciones a ciegas se ha atrevido con el tema ‘Take me to church’ de Hozier con el que ha logrado lucir su magnífico timbre de voz. Aitana y Sebastián Yatra han luchado mucho por conseguir la voz del talent pero Oihan no podía ocultar su admiración hacia la coach barcelonesa. ¡Bienvenido al ‘Team Aitana’!

Oihan Aristizabal: “Cantando pierdo toda mi timidez”