Marina Oliván brilla con una versión de ‘Field of gold’ en la Final de ‘La Voz Kids’ 

La riojana ha vuelto a conquistar a la coach versionando la canción de Eva Cassidy, ‘Field of gold’, con una voz angelical. Aitana sabía que Marina Oliván no defraudaría con este emotivo tema, pero lo que no esperaba era que hiciera la canción tan suya como la propia Eva Cassidy.

Los nervios del ensayo y aún más del momento de la actuación no han supuesto un problema para esta pequeña gran artista que ha conseguido hacerse un hueco en la Final brillando con luz propia. ¡Pelos de punta con Marina Oliván en 3,2,1...! ¡Pincha para verlo al completo!