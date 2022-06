Gonzalo Alba canta ‘Fly me to the moon’ en las Audiciones a ciegas de ‘La Voz Kids’

Gonzalo Alba ha demostrado que dentro de él existe todo un ‘gentleman’ y ha apostado por interpretar el complicado tema ‘Fly me to the moon’ de Frank Sinatra. El talent madrileño ha disfrutado mucho con su actuación en las Audiciones a ciegas de ‘La Voz Kids’.

Lamentablemente no ha logrado que ninguno de los coaches girase su sillón pero, se ha marchado con una gran sonrisa y bonitas palabras de ánimo. ¡Nos vemos a la próxima!